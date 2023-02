Torna il doppio appuntamento all’insegna del GF Vip in questo giovedì 9 febbraio 2023, in onda su Canale 5. In attesa di scoprire chi sarà il concorrente preferito tra quelli finiti in nomination, non può mancare anche questa volta la carrellata di sondaggi che indicano il Vippone preferito tra quelli presenti attualmente in Casa.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Indipendentemente dai sondaggi relativi al televoto in corso e che indicano chi, secondo il popolo del web, è meritevole di essere salvato e diventare quindi immune, chi è il preferito dell’edizione tra i concorrenti ancora in Casa?

Non ci resta che dare uno sguardo ai vari portali che ospitano i sondaggi, a partire da Reality House che vede in cima la venezuelana Oriana Marzano, con il 26% delle preferenze. A seguire è Nikita con il 22%, seguita a breve distanza da Antonella (19%).

Cosa dice invece il sondaggio presente su Grande Fratello Forum? Nikita si piazza in cima alla classifica sul preferito del GF Vip, seguita da Oriana. Terza ancora la Fiordelisi.

Un podio molto simile e che vede la sfida tra Nikita e Oriana, mentre Antonella è l’outsider che potrebbe regalare belle sorprese ancora per molto.