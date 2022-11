“Ecco cosa provo per la mia ex fidanzata”, Daniele svela i suoi attuali sentimenti per Martina Nasoni

Daniele Dal Moro ha parlato della sua ex fidanzata Martina Nasoni. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato cosa prova oggi per la ragazza dopo la fine della loro turbolenta storia d’amore.

Io sono uno che se si lega non lascia gli amici e questo vale anche per Wilma. – riportano i colleghi di Biccy.it. Sono anche rimasto molto amico di un’ex gieffina del mio vecchio Grande Fratello. Sono anche andato in vacanza con lei e abbiamo fatto un capodanno insieme.

Daniele ha continuato parlando proprio di Martina Nasoni:

Poi c’é la mia ex ragazza, con lei è nato tutto proprio qui dentro. Si chiama Martina, abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci. Però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito. Siamo stati ore al telefono. Cosa provo adesso per lei? Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto. Io non sono un ragazzino di 15 anni che scrive sempre, ma la sento volentieri e la vedo con piacere se mi capita. Non stiamo più insieme però il bene resta.

Anche Martina, così come svelato a Casa Pipol, ha una bellissima opinione del suo ex fidanzato:

Daniele? L’ho sentito prima che entrasse nella Casa del GF Vip, siamo rimasti in contatto, siamo amici abbiamo vissuto un’esperienza importante. Anche se la storia d’amore non è andata bene, perché non eravamo compatibili sotto quel punto di vista, a livello di amicizia è una persona piacevole e sono contenta che siamo rimasti in buoni rapporti. Perché è finita la nostra storia? Fondamentalmente litigavamo molto, discutevamo molto perché abbiamo due caratteri forti. Ora lo vedete abbastanza pacato ma ha un bel caratterino, non ci prendevamo molto. Per non arrivare ad un punto completamente di rottura ci siamo allontanati. Ti confermo che non eravamo innamorati. C’era un forte trasporto ma l’amore è ben altro, io sono stata innamorata una volta nella vita.

