Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati insieme qualche mese dopo il Grande Fratello. La loro storia d’amore è terminata – comunque – in maniera serena perché i due sono rimasti in ottimi rapporti ed anche oggi sono buoni amici.

Intervistata da Casa Pipol, Martina Nasoni ha svelato, una volta per tutte, per quale motivo è terminata la sua storia d’amore con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

Daniele? L’ho sentito prima che entrasse nella Casa del GF Vip, siamo rimasti in contatto, siamo amici abbiamo vissuto un’esperienza importante. Anche se la storia d’amore non è andata bene, perché non eravamo compatibili sotto quel punto di vista, a livello di amicizia è una persona piacevole e sono contenta che siamo rimasti in buoni rapporti.

Perché è finita la nostra storia? Fondamentalmente litigavamo molto, discutevamo molto perché abbiamo due caratteri forti. Ora lo vedete abbastanza pacato ma ha un bel caratterino, non ci prendevamo molto. Per non arrivare ad un punto completamente di rottura ci siamo allontanati.

Ti confermo che non eravamo innamorati. C’era un forte trasporto ma l’amore è ben altro, io sono stata innamorata una volta nella vita.