Tempo di prime confidenze con le new entry nella Casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro, chiacchierando con Sarah Altobello, ha confidato di non baciare una ragazza da molto tempo (e, dalle sue parole, potrebbe aver fatto riferimento a Martina Nasoni).

“Negli ultimi quattro anni ho baciato solamente una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla”, riportano i colleghi di Biccy.it.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro è proseguito:

Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà.

Non mi sento di giudicare chi fa diversamente da me, ma io non potrei fare altrimenti. Se io sto male per amore riesco a portare avanti la mia vita, ma se io faccio stare male una persona non riesco neanche a lavorare.

Non sono un buon samaritano, lo faccio sicuramente per le altre persone ma soprattutto per me. L’ultima volta che ci ho provato sono stato un anno e mezzo male perché non avevo il coraggio di lasciarla perché lei piangeva ed a me si spezzava il cuore. Continuavo a vederla ma non volevo. Ma passavo le giornate a pensare solo a quello. Quando vedo una persona che sta male mi blocco.