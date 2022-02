Ecco perché alcuni ex del Grande Fratello Vip non sono presenti in studio

Ecco perché alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip non sono presenti in studio

Perché alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip non vanno più in studio? L’autore del reality show, durante le chicche di gossip di Casa Chi, ha tirato in ballo ancora Raffaella Fico (ormai assente in studio da svariate settimane).

Molti si interrogano sul perché. Esclusa Raffaella Fico che ha proprio dichiarato ‘Non voglio avere più alcun rapporto con il Grande Fratello Vip’, questo sempre per omaggiare la bellezza del mondo dello spettacolo, ecco questa frase rappresenta la gratitudine e la riconoscenza. Esclusa lei, gli altri per questioni legate al Covid vengono convocati a giro. Quindi non ci sono tutti. Essere lì in studio fondamentalmente serve solo a, quando si è fortunati, dare un parere di un secondo. La vera fortuna è ricevere una parte di cachet, perché come sapete è diviso in due parti. La prima per la presenza in Casa e la seconda per le presenze in studio.

A tal proposito, proprio Queen Patty Pellegrino ci aveva detto una cosa simile rispondendo su Instagram ad un nostro commento:

Raffaella Fico smentisce l’autore del GF Vip

No, non è vero che sono stufa del GF Vip! Ho letto questa cosa in giro ed è una bufala pazzesca. Prima sono stata fuori e mi sono fatta una piccola vacanza e dopo non sono stata al massimo della forma fisica.