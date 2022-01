Raffaella Fico in diretta con Gaia Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip Party ha “smentito” la news lanciata da Casa Chi in merito al suo possibile distacco nei confronti del Grande Fratello Vip prendendone le distanze.

Raffaella Fico smentisce una news sul suo conto e parla di Manila

No, non è vero che sono stufa del GF Vip! Ho letto questa cosa in giro ed è una bufala pazzesca. Prima sono stata fuori e mi sono fatta una piccola vacanza e dopo non sono stata al massimo della forma fisica.

Raffaella si è interrogata sulla storia tra Alex e Delia:

A me fa sorridere perché lui vuole sempre avere delle delucidazioni. L’ho visto all’inizio, quando era uscito da poco. Cosa penso? All’inizio ero convinta che Alex si fosse realmente innamorato di Soleil. Poi dopo con le cose che sono successe da parte di Delia, che è stata beccata con un altro, tante cose hanno insinuato dei dubbi e faccio fatica a credere ad entrambi. Alla fine ci stupiranno ragazzi! Io sono molto schietta e non credo a nessuno dei due. Però mi aspetto il colpo di scena e torneranno insieme: Alex e Delia torneranno insieme più forti di prima.

Raffaella Fico ha parlato pure delle opinioniste:

Cosa succede durante la pubblicità? Se le danno di santa ragione… no, sto scherzando. Sono prese dai ritocchi e non dialogano molto tra di loro. Non ho una preferita ma la maggior parte delle volte sono dalla parte di Adriana.

La showgirl ha detto la sua pure nei confronti di Manila Nazzaro, concorrente con la quale all’inizio ha avuto grande intesa (fino ad un certo punto):

Non la capisco. Lei è una bandiera e va come il vento… non la vedo molto chiara. Anche quando ero io all’interno della Casa non si è comportata molto bene. Non è la prima volta che si comporta in questo modo. Prima ti dice che hai ragione e poi… non è mai stata così tanto chiara.

