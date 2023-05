Ieri sera è andata in scena la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023, al termine della quale sono stati resi noti i nuovi 10 finalisti che vanno ad aggiungersi agli altri Paesi che si esibiranno nella finale di sabato 13 maggio. La competizione canora europea, dunque, ha ufficialmente i suoi 26 finalisti.

Eurovision 2023, classifica seconda semifinale: i 10 Paesi finalisti

I dieci Paesi che si sono classificati nella seconda semifinale di Eurovision 2023 di ieri sera, andata in onda su Rai2, hanno così raggiunto gli altri 16 che si sfideranno nella prima serata di domani, sabato 13 maggio 2023. I nuovi finalisti sono stati decretati grazie al televoto e come da regolamento ogni nazione non ha potuto votare per il proprio candidato.

Alla fine della serata, ecco quali sono stati i 10 Paesi finalisti:

Armenia: Brunette – “Future lover“ Estonia: ALIKA – “Bridges” Belgio: Gustaph – “Because of you” Cipro: Andrew Lambrou – “Break a broken heart” Polonia: BLANKA – “Solo” Slovenia: Joker Out – “Carpe diem” Austria: Teya & Salena – “Who the hell is Edgar?” Albania: Albina & Familja Kelmendi – “Duje” Lituania: Monika Linkyté – “Stay” Australia: Voyager – “Promise”

Ad essere definitivamente esclusi dalla competizione musicale sono stati invece:

Danimarca: Reiley – “Breaking my heart“

Romania: Theodor Andrei – “D.G.T. (Off and on)”

Islanda: Diljá – “Power”

Grecia: Victor Vernicos – “What they say”

Georgia: Iru – “Echo”

San Marino: Piqued Jacks – “Like an animal”

Sabato 13 maggio andrà in scena la finale di Eurovision 2023, condotta dalla cantante britannica Alesha Dixon, dell’attrice britannica Hannah Waddingham e della cantante ucraina Julia Sanina alle quali si aggiungerà il conduttore televisivo irlandese Graham Norton. Il commento italiano sarà a cura di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, in diretta su Rai1. La finale vedrà in gara di diritto anche l’Italia con Marco Mengoni, che porterà la canzone Due Vite.