Nonostante il biglietto scritto per lei da Roger Balduino e che avrebbe potuto costargli caro, Estefania Bernal nel corso della puntata di ieri dell’Isola ha espresso tutta la sua delusione per il ragazzo. La naufraga potrebbe mettere un punto alla loro frequentazione?

Colpo di scena tra Estefania e Roger: lui commette un’infrazione pur di farle giungere un biglietto, lei di contro si dice delusa dal suo atteggiamento. La giovane naufraga ha infatti commentato:

Laura mi ha raccontato un paio di cose che non mi sono piaciute. Ha fatto un paio di movimenti che non mi sono piaciuti, è andato contro Lory, che è sempre stata con noi. Quel discorso di Beatriz devo ancora capire, sono qui senza la collana, perchè un paio di cose dette da lui non mi sono piaciute.