Roger Balduino questa volta l’ha fatta grossa. Il modello ha commesso un’infrazione negli ultimi giorni, arrivando persino a corrompere il medico dell’Isola. Quando credeva di farla franca, però, ci ha pensato Ilary Blasi a rimetterlo in riga nel corso dell’ultima puntata.

Roger Balduino, infrazione commessa

Chiamato in zona nomination dalla padrona di casa, Roger Balduino è stato messo di fronte all’infrazione commessa. In un primo momento il modello ha lasciato intendere di non ricordare l’accaduto, ma a rinfrescargli la memoria ci ha pensato Ilary Blasi:

Noi Roger ti abbiamo beccato perchè tu hai commesso una infrazione. Sai di cosa parlo? Non ti viene in mente niente? Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a Estefania. Lo sai che non si può fare questa cosa Roger?

Quindi è stato fatto vedere il biglietto scritto per la naufraga attorno al quale non è mancata un po’ di ironia da parte degli opinionisti.

Il ragazzo si è detto dispiaciuto spiegando però di aver sentito in quel momento l’esigenza di scrivere alla ragazza. Ilary, in questa edizione decisamente più empatica della precedente, ha concluso:

Quindi Roger non fare il furbo, per questa volta la passi liscia, anzi… visto che abbiamo deciso di chiudere un occhio faremo arrivare il tuo messaggio a Estefania.