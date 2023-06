Emma ferma l’esibizione perché una persona del pubblico sta male – VIDEO

Emma Marrone, nel corso del Tezenis Summer Festival, ha fermato la sua esibizione dopo aver visto una persona del pubblico che si è sentita male.

Emma ferma l’esibizione perché una persona sta male

“Stop, fermi, fermi, fermi…c’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”, queste le parole di Emma dopo aver fermato immediatamente l’esibizione.

La Marrone ha immediatamente chiesto di fare arrivare immediatamente i soccorsi mentre si stava esibendo.

Questa non è la prima volta che Emma ferma una esibizione per prestare soccorso ad una persona in preda ad un malore. In apertura del nostro articolo troverete proprio il video a cui facciamo riferimento.

. @MarroneEmma che ferma l’esibizione perché una persona nel pubblico si sente male ❤️#TezenisSummerFestival pic.twitter.com/Xt3vOO1YfY — giuseppe (@princesadoidaa) June 16, 2023

Cercavo amore è quella canzone che possono passare pure 622762 anni, ma rimarrà x sempre un bop pic.twitter.com/xLbAfZcqfI — ’ (@coraggio_em) June 16, 2023

Comunque Cercavo Amore è tra le canzoni più potenti live era da dire pic.twitter.com/FNPtQYkOEv — (@__m_r_s___) June 16, 2023