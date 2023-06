Emma Marrone ‘scappa’ da Stefano De Martino dopo l’emozionante esibizione di Napole è? In tanti spettatori ieri sera hanno avuto questa sensazione, ma conoscendo la cantante salentina era chiaro come dietro questa sua repentina uscita di scena ci fosse tutt’altro che un inspiegabile gelo.

Questa mattina Emma è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories per fare chiarezza rispetto al presunto ‘gelo’ con Stefano De Martino. La cantante ha spiegato come mai sarebbe andata via apparentemente senza salutare il conduttore della serata. Ecco quali sono state le sue parole:

Successivamente Emma ha fatto chiarezza rispetto ai numerosi articoli sul presunto gelo tra lei ed il marito di Belen Rodriguez:

Mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50 mila persone straordinarie. Sono tanto orgogliosa di lui solo che io avevo gli in-ear ed io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me, quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo e non sono scappata da nessuna parte perchè io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e per la quale sono veramente orgogliosa, quindi state sereni che è tutto a posto.