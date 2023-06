Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno condiviso lo stesso palcoscenico. Ieri sera, in diretta su Rai2, lo showman ha festeggiato lo scudetto del Napoli e, tra una esibizione e l’altra, ha accolto pure la sua ex fidanzata.

Emma e Stefano De Martino “dividono” lo stesso palco ma lei “fugge”

Emma Marrone ha cantato “Napule è” di Pino Daniele e, una volta terminata l’esibizione, è sgattaiolata via senza scambiare nemmeno un saluto con Stefano De Martino.

La reazione di Emma, naturalmente, è diventata virale sui social anche se, nella maggior parte dei casi, i fan hanno sostenuto che la Marrone non abbia indugiato troppo per non creare gossip e pettegolezzi.

Una volta terminata l’esibizione, Stefano De Martino ha aggiunto:

Dovete sapere che a Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi.