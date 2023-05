Stefano De Martino ed Emma Marrone in TV insieme: ecco dove e quando

Domenica 4 giugno, lo scudetto del Napoli sarà ancora festeggiato in TV per merito dell’ultima giornata di campionato. Per l’occasione, andrà in onda su Rai2 un programma condotto da Stefano De Martino dove vedremo anche Emma Marrone, cantautrice salentina ed ex fidanzata dello showman.

Stefano De Martino ed Emma Marrone in TV insieme

Durante l’ultima giornata di campionato ci sarà anche la consegna della coppa dei Campioni d’Italia a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. La festa andrà in onda in diretta tv su Rai 2 e sarà condotta da Stefano De Martino.

Presenti all’evento numerosi ospiti e, tra questi, anche Emma Marrone, ex fidanzata di De Martino.

Tra gli altri anche: Gigi D’Alessio, Clementino, Stash dei The Kolors, Nino D’Angelo, Enzo Avitabile e Arisa.

L’evento, che andrà avanti fino a mezzanotte, potrà essere visionato in tutta la città per merito dei diversi maxischermi installati nelle varie piazze di Napoli, da Piazza del Plebiscito a Piazza Mercato, passando per Piazza Ciro Esposito e Piazza Bagnoli.