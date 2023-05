Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la coppia più amata delle showbiz italiano insieme ai Ferragnez, stiano vivendo un nuovo momento di difficoltà.

Secondo Amedeo Venza, infatti, Belen e Stefano starebbero affrontando una nuova crisi dopo notevoli alti e bassi che hanno reso unico il loro rapporto di coppia, fatto di montagne russe e amore a cento all’ora.

“C’è di nuovo aria di crisi tra Belen e Stefano… l’ennesima”, scrive il blogger che si occupa di gossip.

Recentemente intervistato per La Gazzetta, Stefano De Martino ha ricordato le gite in moto fatte proprio con la Rodriguez:

Se porto Belen in moto? Certamente! Con la mia prima Triumph ho avuto anche un famoso incidente. Stavo zigzagando tra le auto, a un certo punto un Ford Transit davanti a me ha inchiodato, non ho mai capito il perché, e mi sono spalmato contro. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen. Io mi sono rotto un pochino, ma sono quelle cose che ti insegnano a guidare con prudenza e a prendere le misure.