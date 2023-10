Elya Degan, il padre del modello israeliano Raz Degan, continua ancora a vivere in Israele, dove attualmente si sta combattendo una folle guerra. Raz aveva ritrovato il padre qualche tempo fa, dopo ben 16 anni di lontananza, ed aveva approfittato per riunirsi insieme ai due fratelli, Yanai e Sagi. Ma chi è il padre Elya?

Raz Degan ed il padre Elya: la vita in Israele prima del successo

Raz Degan è nato nel cuore di Tel Aviv, in un kibbutz autogestito popolato da 180 persone. Frutto dell’unione di genitori hippie, ha trascorso un’infanzia in libertà, immerso nelle attività agricole del kibbutz e lontano da violenza, droga e denaro. Dopo il servizio militare, si è unito alla madre a Los Angeles, per poi trasferirsi a New York, dove ha iniziato a lavorare come cameriere.

La svolta nella sua vita è arrivata nel 1992, quando è stato scoperto da un agente e selezionato per la campagna pubblicitaria di BugleBoy. La sua immagine ha conquistato gli enormi cartelloni pubblicitari della Grand Central Station di New York, segnando l’inizio di una carriera in ascesa.

Da alcuni anni, Raz starebbe con una misteriosa compagna, Stuart, con la quale ha sfilato sul tappeto rosso alla festa del cinema di Roma nel 2021. Nonostante la visibilità pubblica, Raz ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita di coppia, preferendo proteggere la loro privacy e pubblicando scarse foto insieme. Ha, però, condiviso con i suoi follower la gioia di aver riunito, dopo 16 anni, il padre Elya con i fratelli Yanai e Sagi.

Anche del padre di Raz Degan si sa molto poco, se non che è nato anche lui in Israele e che è un ex militare. L’incontro che ha segnato la reunion familiare dopo ben 16 anni è avvenuto in Indonesia, a Bali, dove vivono i due fratelli di Raz Degan.

Sposato con la madre dell’ex modello, Adina Degan, professione infermiera. La coppia si è poi separata ed il divorzio non è stato del tutto indolore per Raz Dagan.