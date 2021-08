Grande Fratello Vip, Raz Degan parla del cachet da urlo: “La dignità non è in vendita!” (ma la coerenza sì)

Dopo avere smentito il suo potenziale ingresso al Grande Fratello Vip, Raz Degan interviene nuovamente sui social e punta il dito contro Davide Maggio che ha svelato il presunto motivo del suo dietrofront.

Raz Degan interviene sul cachet da urlo del Grande Fratello Vip

Secondo Davide Maggio l’ingresso di Raz Degan al Grande Fratello Vip sarebbe saltato per la sua richiesta esagerata di denaro. L’ex fidanzato di Paola Barale avrebbe proposto una cifra astronomica che la produzione del reality show avrebbe rifiutato con tanti cari saluti.

Raz Degan è intervenuto anche su questa notizia e non è stato morbido nemmeno questa volta:

Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO… sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione! Ahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… ora basta, vado a pescare #fakenews.

“La dignità non è in vendita?”. E quando accettava (e vinceva) l’Isola dei Famosi non aveva nessun problema con la sua nobiltà morale? Mi viene sinceramente da ridere e sono ben felice di non trovarlo nella Casa.