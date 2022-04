La puntata del 29 aprile dell’Isola dei Famosi ha visto un nuovo eliminato ed ha mostrato gli equilibri sempre più fragili nel gruppo di naufraghi. Ma cosa è successo nel corso dell’ultimo appuntamento? Un concorrente è stato chiamato a fare ritorno in Italia mentre un altro ha lasciato per il momento La Palapa. E poi nuove nomination, confronti e colpi di scena.

Eliminato Isola dei Famosi: percentuali

Il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 è stato Marco Senise. E’ stato il conduttore a lasciare definitivamente il reality dopo essere approdato a Playa Sgamada, perdendo al televoto contro Ilona Staller e Lory Del Santo.

Senise è stato eliminato con il 24% delle preferenze, mentre tra i tre naufraghi la preferita è stata Lory Del Santo con il 44%.

Ma c’è stato anche un altro esito del televoto, quello settimanale che ha visto l’abbandono di Playa Palapa di Licia Nunez, sbarcata quindi a Playa Sgamada.

Le nomination

Il momento delle nomination ha mostrato il gruppo di naufraghi letteralmente diviso in due. Clemente Russo ha nominato Carmen Di Pietro così come Blind. Marco Cucolo ha nominato Edoardo Tavassi, Nick Luciani ha fatto il nome di Estefania così come Carmen Russo e Alessandro Iannoni. Laura Maddaloni ha nominato Carmen così come Roger Balduino. Edoardo ha nominato Estefania e così anche Nicolas Vaporidis.

Leader è Guendalina Tavassi che ha dato il bacio a Blind il quale si è aggiunto a Carmen e Estefania tra i nominati della puntata.