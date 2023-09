Si vota per il primo eliminato del Grande Fratello. Chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi? E’ questa la domanda che ci accompagnerà fino al prossimo lunedì, giorno in cui scopriremo chi, tra i cinque concorrenti finiti in nomination, sarà chiamato ad abbandonare la Casa.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Questa volta sono cinque i concorrenti finiti in nomination, due dei quali sono i meno votati nei due precedenti televoti. In particolare, Grecia, che è risultata essere la meno votata al televoto chiuso lo scorso lunedì, e Arnold, meno votato nell’ultimo televoto chiuso giovedì sera.

A loro si aggiungono i nominati della quarta puntata, ovvero Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi. Ma cosa deciderà il pubblico da casa? Da qualche ora è stato aperto il televoto attraverso il quale potrà esprimersi, ma di seguito potrete esprimere la vostra preferenza anche votando al nostro sondaggio.

Vi ricordiamo come sempre che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale.

Quello che si chiuderà ufficialmente lunedì 25 settembre sarà il primo televoto eliminatorio della nuova edizione del Grande Fratello.

