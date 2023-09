Nella prima serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la quarta della nuova edizione. Emozioni, sorprese e qualche attrito di troppo in Casa, hanno caratterizzato l’ultimo appuntamento in diretta su Canale 5. Ma chi sono stati i nominati e chi rischia l’eliminazione? Ma soprattutto, come si è svolto l’ultimo televoto che ha lasciato a bocca aperta i concorrenti?

Grande Fratello, la 4a puntata: chi è stato il meno votato

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, per la quarta puntata consecutiva non abbiamo assistito ad alcun concorrente eliminato. Questo però accadrà il prossimo lunedì. Ma come si è svolto il televoto?

Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio erano i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a salvarsi è stato Vittorio, mentre durante la serata abbiamo poi scoperto anche il secondo, ovvero Lorenzo. Ad avere la meglio alla fine, lasciando gli inquilini interdetti, è stata Beatrice.

Ecco le percentuali di voto: Vittorio 33%, Beatrice 26%, Lorenzo 21% e Arnold 20%. Quest’ultimo, dunque, è finito direttamente al televoto insieme a Grecia Colmenares, la meno votata nel precedente televoto, ed ai nominati della serata.

I nominati del 21 settembre

Spazio alle nuove nomination nella puntata del 21 settembre. Ecco come hanno votato i concorrenti:

Anita Olivieri ha nominato Valentina

Lorenzo Remotti ha nominato Claudio Roma

Samira ha nominato Heidi Baci

Claudio ha nominato Giselda Torresan

Rosy Chin ha nominato Valentina

Angelica ha nominato Claudio

Valentina ha nominato Anita

Heidi ha nominato Giselda

Giselda ha nominato Claudio

Letizia ha nominato Claudio

Vittorio ha nominato Angelica

Alex ha nominato Vittorio

Fiordaliso ha nominato Vittorio

Giuseppe ha nominato Claudio

Massimiliano ha nominato Claudio

Paolo ha nominato Giselda

Beatrice ha nominato Lorenzo

Ciro ha nominato Anita

Marco ha nominato Vittorio

Grecia ha nominato Rosy

Arnold ha nominato Heidi

In nomination, dunque, sono finiti: Arnold, Grecia, Claudio, Giselda, Vittorio. Uno di loro sarà il primo eliminato del Grande Fratello e sarà quindi chiamato ad abbandonare definitivamente la Casa. Al pubblico, l’ultima parola.