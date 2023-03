Eliminato GF Vip 7, Antonella, Giaele, Milena o Nikita: chi NON vuoi in finale? Il SONDAGGIO

Chi sarà eliminato tra Antonella, Giaele, Milena e Nikita? Sono loro le quattro Vippone finite in nomination al termine della 42a puntata del GF Vip di giovedì 16 marzo 2023. Il verdetto sarà reso chiaro nel corso della puntata del prossimo lunedì, ma nel frattempo possiamo farci un’idea con il nostro sondaggio che trovate in fondo.

GF Vip 7, chi sarà eliminato? Il SONDAGGIO

Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Milena Miconi sono le quattro Vippone finite in nomination. Chi sarà eliminato? Chi andrà in finale? Queste le due domande aperte ed alle quali dovranno rispondere i telespettatori.

Da una parte, infatti, si vota per chi approderà in finale, al fianco di Oriana e Micol (potrete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio QUI), ma di conseguenza il meno votato sarà chiamato ad abbandonare per sempre la spiatissima Casa di Cinecittà.

Il risultato giungerà solo nel corso della prossima puntata, quando scopriremo anche le percentuali di voto con le preferenze del pubblico da casa che si potrà esprimere tramite il consueto televoto. Di seguito, invece, potrete votare al nostro sondaggio su chi non volete che approdi in finale.

Eliminato GF Vip 7, Antonella, Giaele, Milena o Nikita: chi NON vuoi in finale? Antonella Fiordelisi

Giaele De Donà

Milena Miconi

Nikita Pelizon Vota