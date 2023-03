Chi vuoi in finale tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon? E’ tempo di terzo finalista ed il pubblico da casa è chiamato ad esprimere la propria preferenza in occasione della puntata del prossimo lunedì. Il tempo stringe e la finale del GF Vip 7 si avvicina sempre di più: voi intanto potrete esprimere come sempre la vostra preferenza nel sondaggio in fondo.

GF Vip 7, si vota per il terzo finalista: il SONDAGGIO

Nell’ultima puntata del GF Vip abbiamo scoperto, al termine del televoto, il nome del secondo finalista del GF Vip 7: si tratta a sorpresa di Micol Incorvaia. La Vippona è andata ad affiancare l’amica Oriana Marzoli, eletta prima finalista dieci giorni prima. Ma chi andrà ad affiancare le due gieffine?

Il televoto vede protagoniste quattro donne, ciascuna di loro con un passato importante nel reality. Il televoto in questa puntata sarà particolare poiché si voterà per chi mandare in finale, ma l’ultima meno votata sarà chiamata ad abbandonare la Casa per sempre.

Ancora una volta il pubblico potrà esprimersi tramite il consueto televoto ma intanto potrete anche dire la vostra nel sondaggio a seguire, in cui vi chiediamo chi vorreste mandare in finale.

GF Vip 7: Antonella, Giaele, Milena o Nikita, chi vuoi IN FINALE? Antonella Fiordelisi

Giaele De Donà

Milena Miconi

Nikita Pelizon Vota