Dieci giorni dopo l’approdo in finale di Oriana, nella puntata di ieri del GF Vip abbiamo scoperto anche il secondo finalista. Anche questa volta Antonella è rimasta alle spalle della nuova finalista. Motivo per il quale l’influencer salernitana ha poi avuto un vero e proprio crollo. Ma vediamo cosa è successo e quali sono i nominati della serata.

Grande Fratello Vip 7, 42a puntata: secondo finalista

Nel corso della 42esima puntata del GF Vip è stato svelato il secondo finalista ufficiale della settima edizione del reality.

Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Luca Onestini si sono contesi il posto nella finale del GF Vip 7 del prossimo 3 aprile. A rimanere in attesa di scoprire il verdetto sono state tre donne: Micol, Antonella e Nikita. Tutte e tre approdate in studio, la prima a rientrare in Casa è stata Antonella, che sperava di essere la seconda finalista.

Nella sfida finale tra Nikita e Micol, a sorpresa ha avuto la meglio quest’ultima. Ecco quali sono state le percentuali: Micol 33%, Antonella 22%, Daniele 21%, Nikita 19%, Onestini 3%, Milena 1%, Giaele 1%.

Le nomination

Nuove nomination nella puntata di ieri sera del GF Vip: il meno votato sarà eliminato mentre il più votato approderà in finale accanto a Oriana e Micol. Ecco come si sono svolte:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Daniele Dal Moro ha nominato Milena Miconi

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi

Milena Miconi ha nominato Giaele De Donà

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon

Micol Incorvaia ha nominato Nikita Pelizon

A finire al televoto sono stati Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi.