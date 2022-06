Serata da dimenticare per Elettra Lamborghini. Durante un djset in un noto locale, l’artista è stata costretta a fermarsi. “Mi sento a disagio”, ha ammesso. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata la stessa cantante sui social in un lungo video (in apertura).

Elettra Lamborghini offesa durante la sua esibizione, costretta a fermare tutto

Nelle sue Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha spiegato cosa è accaduto la scorsa notte durante un dj set dagli esiti disastrosi:

Questa sera ho fatto un dj set in un locale che conosco molto bene perché praticamente ci ho fatto la mia infanzia e stanotte, salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante.

Elettra ha spiegato di parlare a nome di molte altre artiste che si sono ritrovate nella sua stessa situazione, spiegando nel dettaglio cosa sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte:

Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me.

La Lamborghini ha spiegato di non tollerare atteggiamenti simili da parte di uomini che commentano in modo volgare, urlando parole “poco carine” durante la sua esibizione. Elettra ha poi postato i video della sua esibizione in cui è stata costretta a fermarsi sentendosi fortemente a disagio. A quel punto l’artista ha aizzato un coro da stadio nei confronti del ragazzo che le aveva rivolto delle offese, coinvolgendo i presenti: “Sei un loser, rimarrai looser e morirai loser. Fuori dai coglion*, loser!”.

L’artista ha proseguito nelle sue Stories spiegando che la serata è proseguita nonostante il disagio causatole dalla vicenda:

Di solito ballo ma ero pietrificata perchè sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci… in questo tipo di discoteche ci sono dei fake imprenditori, loser, ma dei looser… se non ve ne rendete conto ragazze non uscite mai con questi sfig*ti che fanno i finti ricchi, e non che voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane perchè… con la giacca e cravatta… ragazze vi prego, non dategliela perchè sono davvero degli sfig*ti loser.

Ma cosa le avrebbe detto il tizio che avrebbe contribuito a rovinare la serata ad Elettra Lamborghini? L’artista ha ammesso di non averlo neppure guardato ma ad un certo punto le avrebbe detto “Ah, ma tiratela di meno”:

Poverino, era uno con la giacca e cravatta, un loser, ma un loser…

Infine ha puntato il dito contro i trend su TikTok, definendoli “la feccia della feccia”.