Massimiliano Rosolino, inviato della passata Isola dei Famosi, ha rilasciato nei giorni scorsi una lunga intervista al portale La Webstar spaziando dalla sua vita privata alle esperienze televisive. Dopo aver preso parte dell’Isola nel ruolo di inviato, cosa pensa di una sua futura partecipazione?

Avendo guardato da molto vicino l’Isola direi che è estremamente affascinante ma adesso no, poi mai direi mai, ma per ora no.

Così Massimiliano Rosolino ha liquidato per il momento la possibilità di prendere parte al reality show nei panni di concorrente. Ma cosa ne pensa invece del GF Vip?

Nono niente GF ma ci manderei la Titova! Il mio sogno è che vada lei a fare un reality da qualche parte così me ne sto io con i bambini per qualche settimana in santa pace! Pensa che la Titova aveva fatto un casting uno o due anni fa per l’Isola dei Famosi… Provavo a mandare via lei e alla fine hanno preso me!