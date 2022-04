Gianmaria Antinolfi, intervistato per Casa Chi, ha parlato della fine della storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo (che ha lasciato la sua fidanzata con un freddo e distaccato comunicato stampa).

Conosco entrambi molto bene, sono molto legato ad entrambi per ragioni differenti. – riportano le colleghe di Isa&Chia – È normale che con Manuel, come con Aldo, io sia particolarmente legato perché ho condiviso con loro un periodo importante della mia vita, le mie emozioni, e mi sono stati accanto in determinati momenti per me neanche semplicissimi. Ma sono legato anche a Lulù.

Conoscendo bene Manuel, quello che ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita. Le Paralimpiadi che sta preparando, ma ancora più importante è poter ritornare un giorno a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di tranquillità.

Siccome io l’ho sentito Manuel posso supporre che per essere arrivato ad una decisione del genere è in un momento nel quale non è tranquillo. Ho rivisto un pochettino quello che è successo nella casa, ha preso le distanze e si è allontanato perché mancava di serenità.