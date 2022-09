Elenoire Ferruzzi ha affermato, in più d’una occasione, di “portare in scena” un personaggio che si differenzia notevolmente dalla sua persona. Per questo motivo, un video mentre sdrammatizza sulla lite con Luca Salatino, sta già facendo il giro della rete.

Elenoire e Luca hanno litigato furiosamente nel corso del pomeriggio e, dopo la discussione è spuntato un video particolarmente controverso: “Beh, amore… Adesso si va avanti almeno per tre puntate”.

La Ferruzzi ha messo in piedi una “sceneggiata” oppure il suo interesse nei confronti di Luca è reale e stava semplicemente cercando di sdrammatizzare?

Non conosciamo la verità ma ciò che appare evidente è un passaggio: Elenoire non ne sta uscendo bene da tutta questa storia e, inevitabilmente, il pubblico social ne ha preso le distanze.

No, ma anche se fosse un cazz*, non voglio sentire quella cosa. Io la vivo sulla mia pelle. Non voglio sentire che mettere becco su questa cosa perché voi non sapete. Quando sarai una trans potrai parlare, altrimento no! Non è così… fraintendere che cosa? Non rompere le palle con questa storia, perché se io dico una cosa è quella. Non puoi parlare di questo argomento, perché non lo vivi tu in prima persona, cazz*.