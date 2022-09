Dopo aver litigato ferocemente con Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro Antonino Spinalbese, reo di voler capire qualcosa e di volerla rassicurare dopo il faccia a faccia di fuoco al Grande Fratello Vip 7.

“Ma anche se fosse… ascoltami, ascoltami. Uno può fraintendere, non mi lasci neanche parlare Elenoire!”, ha farfugliato il povero Antonino nella ricerca disperata di prendere parola.

Di contro, Elenoire Ferruzzi era un vero fiume in piena anche contro l’ex di Belen:

No, ma anche se fosse un cazz*, non voglio sentire quella cosa. Io la vivo sulla mia pelle. Non voglio sentire che mettere becco su questa cosa perché voi non sapete. Quando sarai una trans potrai parlare, altrimento no! Non è così… fraintendere che cosa? Non rompere le palle con questa storia, perché se io dico una cosa è quella. Non puoi parlare di questo argomento, perché non lo vivi tu in prima persona, cazz*.