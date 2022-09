Luca Salatino ha cercato di chiarire il suo punto di vista con Elenoire Ferruzzi. L’icona gay è convinta che tra loro due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia e, proprio per questo motivo, l’ex tronista ha voluto chiarire le cose durante una lunga chiacchierata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Questo è il rapporto che mi piace con te, questo e basta. – ha esordito Luca – Mi dispiace che tu hai frainteso ma non te ne faccio una colpa. Altrimenti te l’avrei detto, non mi farei problemi.

Sono sempre stato me stesso. Hai preso un modo mio di giocare in un altro modo. Te lo dico perché ti voglio bene, altrimenti non ti avrei dato nemmeno spiegazioni. Io ci ho provato con te? Ti sei inventata tutto tu perché ti ho messo un piede in una gamba? Hai sentito un’altra cosa, che cazz* vuoi da me? Hai frainteso tutto.

Tu pensi che sono scemo io? Stai dicendo delle stronz*te, non dirmi più niente. Ma che cazz* stai dicendo? Ma che cazz* ho fatto capire? Non sto calmo manco per niente. Se mi vergognavo nemmeno ci scherzavo con te.