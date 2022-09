Antonino Spinalbese, dopo le confessioni di Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ha deciso di vuotare il sacco con Luca Salatino che si mostra subito preoccupato svelando di aver messo le cose in chiaro fin dal principio.

Antonino Spinalbese ha cercato di rassicurare l’amico:

Non so cosa dirti, non me l’aspettavo. Lei mi ha detto che le sono capitati tanti amori così nella vita e poi non hanno il coraggio di dirlo, ma non si sbaglia con le sensazioni. Che le devi dire? Lei dice che non si sbaglia ed io non c’ero e non posso capire. Lei è proprio convinta da quello che ha visto e percepito. Tu mi dici una cosa, lei me ne dice un’altra… Dice che gli uomini non farebbero mai una dichiarazione del genere in televisione e tu lo fai per questo.