Alcune rivelazioni di Patrizia Rossetti nella Casa del GF Vip 7 non sono affatto passate inosservate. Poco dopo il suo ingresso, la neo gieffina ha subito svelato un aneddoto sulla sua vita privata raccontando di aver scoperto l’amante del suo ex compagno cogliendo entrambi in flagrante: “Ho preso le corna e l’ho beccato sul colpo. L’ho perdonato due volte ma alla terza basta”, aveva svelato.

Patrizia Rossetti, svelata l’identità dell’amante del suo ex

La confidenza fatta nella Casa del GF Vip da Patrizia Rossetti è stata ripresa e commentata ieri nel corso di Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara d’Urso, con uno scoop da parte di una ex Vippona che avrebbe svelato la presunta identità dell’ex amante.

Come sappiamo Patrizia Rossetti è stata sposata per 15 anni con Rudy Londoni che l’avrebbe più di una volta tradita. Uno dei tradimenti sarebbe stato scoperto dalla stessa Rossetti in flagrante sempre con la stessa persona.

Ma chi sarebbe l’amante del suo ex? La gieffina aveva svelato: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni”. Tutti, dunque, avevano pensato che si trattasse di una conduttrice, ma in realtà non sarebbe così.

A svelare l’arcano, ospite ieri di Pomeriggio 5, è stata un’altra ex Vippona, Samantha De Grenet che rispetto all’identità della presunta amante dell’ex della Rossetti ha spiegato che sarebbe “una donna bionda con le meches che farebbe la barista a Mediaset”.

La notizia ha lasciato interdetta Barbara d’Urso che ha preferito rifilarsi rispetto al gossip, scherzandoci su: “Dopo vado a prendermi un caffè al bar”.