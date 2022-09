Elenoire Ferruzzi sul piede di guerra con Luca Salatino. Dopo il litigio di ieri sera, l’icona gay sta “preparando” una puntata davvero esplosiva. Ed infatti, proprio domani, andrà in onda il terzo appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip 7.

Elenoire Ferruzzi “minaccia” di buttare fuori Luca Salatino

“Tanto la paga, gliela faccio pagare, tu non hai capito. Lui deve andare via di qua e lo dirò anche in puntata, vedremo che cosa non combino in puntata lunedì. Deve andare via, o va via lui o vado via io, io dirò questo lunedì”, ha affermato Elenoire parlando di Luca.

Sempre ieri, è spuntato fuori un video di Elenoire Ferruzzi che affermava di avere garantito almeno tre prime serate per poter parlare di questa questione, facendo ipotizzare una possibile “sceneggiata”.

Come andrà a finire?

Durante la notte Luca e Elenoire si sono confrontati ed hanno chiarito: “Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu” ha affermato la Ferruzzi, “Questo gioco lo facciamo in due” ha replicato lo chef.

Elenoire contro Antonino