La prima lite ufficiale del GF Vip 7 ha visto protagonisti Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. La Vippona ha insistito ritenendo che ci sia un interesse dell’ex tronista nei suoi confronti, arrivando persino a sostenere che non sia realmente innamorato della fidanzata Soraia. Questo ha scatenato un forte battibecco durante il quale sono volate parole cariche di rabbia da parte di entrambi.

La tempesta tra Elenoire e Luca però, fortunatamente sarebbe durata poco tempo dal momento che già oggi i due Vipponi avrebbero trovato un punto di incontro arrivando alla pace. I due concorrenti hanno così sancito il ritorno del sereno con un abbraccio.

Luca ha sempre ribadito di provare un sincero affetto nei confronti di Elenoire che ha invece mal interpretato la sua vicinanza, scambiandola per interesse. Salatino ha così voluto fare chiarezza sulla sua posizione:

Mi dispiace perchè a volte non c’ho tatto, non riesco a capire le altre persone…

Elenoire lo ha fermato aggiungendo:

Allora abbracciami, non c’ho voglia di stare a parlare.

La Vippona non è riuscita a trattenere le lacrime spiegando che sarebbero dovute all’affetto nei suoi confronti:

Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu!

Luca ha ammesso dal canto suo di essere molto nervoso ed ha chiosato:

Questo gioco lo facciamo in due. Elenoire non puoi fare così, per favore… Ascoltami, io ci sono, ma sai già…