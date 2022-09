Poco più di un anno fa, anche Elenoire Ferruzzi, attuale concorrente del GF Vip 7 ha vissuto sulla sua pelle il dramma del Covid. La donna è rimasta per ben quattro mesi in coma ed in tutto sei mesi in ospedale. Ai suoi inquilini ha raccontato alcuni dettagli relativi al periodo più brutto della sua vita durante il quale ha seriamente rischiato di morire.

Elenoire Ferruzzi ed il dramma del Covid

Il dramma del Covid, Elenoire Ferruzzi lo ha vissuto sulla sua pelle. Ai suoi inquilini ha raccontato quello che ha vissuto ed ha ripercorso i momenti più drammatici, dal momento in cui ha iniziato a stare male, fino al ricovero ed ai quattro mesi di coma:

Lo senti che non è l’influenza solita, è stranissimo quello che ti viene. Dopo un po’ ritorno a farmi il tampone perché io non sono convinta. Me lo rifà e dopo 4 giorni era positivo. Allora mi fa fare questa terapia di antibiotici e cortisone e mi dice ‘vedrai che non succede niente’. Io inizio la terapia ma stavo sempre peggio. La febbre alta, 41… non scendeva neanche se mi sbattevo la testa al muro. Sudata, non riuscivo a stare in piedi, già la voce veniva meno. Un giorno mi sono svegliata di notte, ero tutta bagnata nel letto, avevo 41 e mezzo di febbre, ho iniziato a non respirare. Neanche ho fatto in tempo a chiamare l’ambulanza, ho aperto la porta e sono svenuta a terra, mi hanno trovata per terra.

Elenoire Ferruzzi ha poi raccontato di essere stata condotta d’urgenza in ospedale dove è rimasta in coma per quattro mesi:

Mi hanno portato in ospedale, mi hanno intubata, mi sono svegliata dopo 4 mesi. Distrutta. Erano tutti distrutti in famiglia, ho perso 40 chili. Quaranta. Ero anche troppo magra quando sono uscita dall’ospedale, non ero più io. Poi ero brutta, con tutti quei medicinali. Quando mi hanno risvegliata io non parlavo neanche perché avevo due tubi in gola, drenaggi ovunque. Mi ricordavo che avevo il Covid. Quando mi hanno addormentata era febbraio, quando mi hanno svegliata era il 15 giugno. La mia fortuna è che la testa era lucidissima.

Pamela Prati e Antonino Spinalbese hanno ascoltato con grande attenzione il drammatico racconto della loro inquilina. La Ferruzzi ha proseguito: