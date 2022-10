Bollenti spiriti nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese è sicuramente l’uomo più gettonato di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì sera.

Elenoire Ferruzzi, confidandosi con Alberto De Pisis e gli altri vipponi, ha svelato cosa vorrebbe fare con Antonino Spinalbese, e il suo discorso è veramente da censura: “Quanto vorrei leccare le p**e” ad Antonino. Ma proprio pa**e, sottpa**e e c**o. Sì, mamma… Sarebbe di un eccitante…”.



Ma Antonino non è solamente nei pensieri di Elenoire. Anche Alberto ha scherzato con l’ex compagno di Belen.

Mentre si trovavano sotto le coperte insieme, De Pisis ha esclamato:

No, sai amore sono preoccupato perché non vorrei avessi una reazione. Non vorrei mai che poi ci sono io nel letto… Si vedrebbe? È un grower? Cosa vuol dire? Vuol dire se cresce molto (rispetto allo stato di riposo, ndr). Me lo auguro. Ci sono quelli che sono piccoli e poi diventano dei razzi. Il tuo amore è di base piccolo. Tu lo sai che io faccio i raggi X, mastico queste cose.