Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, interviene sull’affaire di Mark Caltagirone dopo la riapertura del caso nel corso del Grande Fratello Vip che vede protagonista la showgirl sarda.

“Una piccola riflessione: ma com’è possibile che ad oggi c’è tanta gente che si innamora di ciò che non esiste?”, ha affermato Max Bertolani nelle sue storie di Instagram.

Il personal trainer ha aggiunto:

Io da sempre ho amato il contatto con le persone, l’avere un rapporto che permetta di vedere una persona, parlarci, sentirla, toccarla, frequentarla. Ma come fanno certe persone a innamorarsi, perdere la testa e infatuarsi di un qualcosa che non esiste? Ma siamo pazzi?

Mi sembra assurdo vedere che delle persone che dovrebbero avere un minimo di esperienza… sono anche persone che anagraficamente non dovrebbero farsi abbindolare da queste cose e invece mi sorge spontaneo dire: ma ci fanno o ci sono? Boh?! […] Un qualcosa che non esiste, come è possibile?