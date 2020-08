Elena Morali ha mostrato tutta la sua gelosia nei confronti di Luigi Mario Favoloso, il fidanzato che ha sposato a Zanzibar. L’ex pupa della TV in vacanza con le amiche, ha scritto un messaggio di “avvertimento” alle numerose rivali.

Elena Morali pazza di gelosia: “Favoloso è mio marito, siete delle morte di cazz*”

E così, mentre Luigi Favoloso si trova a Napoli per lavoro, la Morali si sta concedendo una vacanza in totale relax con le amiche in Sardegna. Tra uno scatto e l’altro, Elena ha postato un “avvertimento” particolarmente chiaro:

Per tutte le morte di “cazz*” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche… credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie.

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono sposati a Zanzibar con un rito Masai, ma in Italia questo matrimonio non ha alcuna validità:

Ci siamo fatti una promessa di matrimonio con un rito Masai per replicarla poi in Italia. Qui in Tanzania siamo sposati.