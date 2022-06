Edoardo Tavassi vive con la ex fidanzata, parla un’amica: “Ha una patologia, non esce di casa da dieci anni”

In questi giorni è emerso un retroscena su Edoardo Tavassi, attuale concorrente dell‘Isola dei Famosi che, in base al racconto di Arianna David, dividerebbe casa con una ex fidanzata storica che soffre di una importante patologia.

L’ex fidanzata di Edoardo Tavassi ha una patologia: “Non esce di casa da dieci anni”

Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc… E parlottando mi fa ‘Ma lo sai che Edoardo vive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’. Io lì per lì neanche ci ho badato, perché ti parlo di mesi e mesi fa, quando però l’altra sera l’ho sentito in puntata, dico ‘Ecco lo vedi, il bue che dà cornuto all’asino’, ha fatto un casino con Mercedesz quando anche lui aveva questo segreto, quindi mi ha fatto sorridere questa cosa, spero esca fuori.

Ad avvalorare la tesi ci ha pensato Federica Chicca, un’amica dei fratelli Tavassi che, raggiunta da Biccy.it, ha confermato questa indiscrezione ma ha anche svelato un dettaglio in più. La ex fidanzata di Edoardo soffrirebbe di una patologia e, per questo motivo, non uscirebbe di casa da circa dieci anni:

Lucia è l’ex ragazza di Edoardo, sono stati insieme dieci anni fa. Lei non esce di casa da dieci anni, ha una patologia, vive con Edoardo e grazie a lui si è integrata con tutti i suoi amici. Lei è diventata amica di Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo ma non esce proprio di casa, per niente. Eravamo amiche, poi il rapporto si è un po’ logorato. Loro due vivono insieme, vero, ma secondo me lui è un po’ soggiogato da lei. ucia riesce a soggiogare Edoardo, se lo vuole tenere stretto perché lei senza di lui non saprebbe come fare. Gli mette contro chiunque provi ad aprirgli gli occhi, compresa Guendalina.

Cosa ne pensate? Personalmente buttare benzina sul fuoco di fronte ad una persona che non esce di casa da un decennio per colpa di una patologia, non mi sembra la cosa più giusta e carina da fare.

Dopo aver letto le dichiarazioni di Federica mi sono posta solamente una domanda: Lucia gradiva far sapere a tutti del problema che la costringe in casa da molto tempo?

Fatemi sapere la vostra!