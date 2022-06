Era il 2010 quando Angelica Livraghi varcava la fatidica Porta Rossa del Grande Fratello. Era la stessa edizione di Guendalina Tavassi e le due ex gieffine, in realtà già si conoscevano. Il motivo? Un breve flirt tra Angelica e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e attuale concorrente dell’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi, la sua ex Angelica Livraghi avrebbe potuto fare l’Isola

Adesso spunta un retroscena relativo proprio a questa edizione dell’Isola e svelato dalla stessa Angelica Livraghi tra le pagine del settimanale Mio, come riportano i colleghi di Biccy.it.

Pare infatti che Edoardo Tavassi ha “rischiato” di ritrovare in Honduras anche la sua ex fidanzata Angelica. Alla fine però il nome sarebbe stato escluso sia dalla lista dei concorrenti che delle Conquistadoras, entrate in corsa durante il reality. Lo avrebbe confermato la stessa ex gieffina.

Proprio qualche settimana fa Angelica aveva condiviso sul suo Instagram un post che la dava tra i probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi. Lei non aveva del tutto smentito mostrandosi in qualche modo sorpresa: “Ma questa pagina?”, aveva scritto. Ed a chi le faceva notare come avrebbe potuto reagire Guendalina Tavassi alla sua vista, la Livraghi aveva replicato divertita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelica Livraghi (@angelicalivraghi)