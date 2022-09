Edoardo Donnamaria eccitato al GF Vip: strusciamenti e baci

Edoardo Donnamaria sta facendo discutere da ore gli utenti appassionati delle dinamiche del Grande Fratello Vip. L’assistente di Forum, mentre stuzzicava Antonella Fiordelisi disteso sul letto insieme ad Elenoire Ferruzzi, ha mostrato una certa “felicità” tanto da confidare di non potersi alzare.

Elenoire Ferruzzi, notando l’estrema felicità del ragazzo, ha commentato “Ma che meraviglia!”, cercando di farlo notare anche ad Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria, alzandosi, ha esclamato: “Sì, ma dura poco”.

Di seguito lo speaker, preso dall’euforia si è visibilmente strusciato addosso ad Elenoire e poi ha baciato sul collo Daniele Dal Moro, arrivato in camera per raggiungere gli altri amici.

Il concorrente caliente verrà richiamato da Alfonso questa sera?

Ecco i video.

edoardo in 3 minuti ha sculacciato elenoire organizzato giorni in casa in campagna con antonella e fatto scenata di gelosia ad alberto pazzesco#GFVip pic.twitter.com/kJuofb1w7Q

— (@B1693) September 29, 2022