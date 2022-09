Edoardo Donnamaria fa coming out al Grande Fratello Vip 7

Dopo Ginevra Lamborghini anche Edoardo Donnamaria ha fatto coming out rivelando di essere fluido. Elenoire Ferruzzi, proprio alcuni giorni fa, aveva palesato la possibilità che il concorrente del Grande Fratello Vip potesse essere bisessuale.

Edoardo, scherzando ha messo un piede in faccia ad Alberto: “E non fingere che ti facciano schifo i miei piedi, perché che hanno? – riporta Biccy.it – Forse sono un po’ secchi. Piccoli? Oddio normali ho un 43. Tu vuoi dal 48 in su? E vabbè”.

Poi Edoardo ha aggiunto:

Allora vorrà dire che ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro, che però non è un pochetto etero, lo è al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid. Devo far entrare mio fratello? No quello se entra diventa subito viola.