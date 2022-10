Edoardo Donnamaria, dopo essersi accorto dell’attrazione provata da Alberto De Pisis nei suoi confronti, ha un po’ preso le distanze. Tra una coccola e l’altra, ne ha parlato con Antonella Fiordelisi, sempre più vicini al Grande Fratello Vip.

Lo speaker e assistente di Forum, ha precisato che, qualora ad Alberto il suo affetto provocasse del dolore, lui è disposto a fare un passo indietro per preservarlo da questo sentimento che non ricambia:

E che vuoi chiarire? Ci ho parlato ieri sera. Gli ho detto ‘guarda se… Io mi sono affezionato a te e ci sto bene, mi stai simpatico e tutto. Poi magari io faccio il cretino ma non lo faccio perché ci sto provando. Però se pensi che siano atteggiamenti che ti possono mettere in difficoltà non lo faccio più se da parte tua c’è un interesse vero.

Lui mi ha detto ‘no, no stai tranquillo, è un problema mio. Se poi vedrò che non li sopporto i tuoi atteggiamenti te ne accorgerai. Poverino? E vabbè. Non gli succedeva da anni? Con me gli doveva succedere? A me pure non mi succedeva da anni e ora con te sì.