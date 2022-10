Ignazio Moser, ospite del GF Vip Party condotto da Pierpaolo e Soleil, ha commentato il “flirt” platonico nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Non conosco Ginevra. – ha affermato Moser – Secondo me è stata troppo breve la conoscenza. In un reality è vero che tutto vale doppio, che si vivono momenti intensi, che magari fuori vivi in sei mesi. Ma da qui a dire che possano stare bene insieme credo che ne passi un po’. Dovrebbero conoscersi meglio. Non ho ancora ben capito il tipo di Antonino se devo essere sincero, però perché no.

Ignazio ha commentato anche l’avvicinamento di Giaele ad Antonino:

Giaele? Mi ha incuriosito molto la sua visione del matrimonio. Sinceramente conoscendo Antonino, che non è molto per l’amore libero da quello che mi ricordo, poi non so se ha cambiato preferenze nell’ultimo anno, non penso che lei sia il suo tipo. Antonino non è il tipo da condividere la sua fidanzata, lui è uno molto centrato, è per l’amore classico e tradizionale.