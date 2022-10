Alberto De Pisis si è chiaramente preso una cotta per Edoardo Donnamaria. L’assistente di Forum, apprezzando massaggi, carezze ed avvicinamenti, ha creato sicuramente una “tensione” emotiva molto forte. Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è anche Antonella Fiordelisi e pare quasi che il ragazzo si diverta a stuzzicare entrambi.

Edoardo nel corso della diretta è caduto dal pero: “Io non sapevo nulla di tutto questo. Io scherzo se la persona mi porta a scherzare, se invece dall’altro lato so che c’è un sentimento, uno si contiene”.

Al termine della puntata, Alberto si è confidato con Antonella facendo una rivelazione:

Lui mi ha dato modo di legarmi. Ma non è solo il bacio, era come mi guardava e altro. – riporta Biccy.it – A me piace veramente, non sto scherzando. Però non voglio essere un intralcio. Adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Mi auguro che tu lo faccia qui e fuori. Io me la farò passare. Non è facile ma il tempo mi aiuterà. A me di prendermi una sbandata così succede una volta ogni 5 anni. Ed evidentemente era destino che doveva capitarmi qui dentro. Lui è infognato per te e quindi dovete andare avanti voi.

Se tu stai bene con lui io sono felice. Ovvio che se mi dicessero ‘saresti felice se volesse stare con te?’ direi di sì. Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti scopar* con me?’. Guarda che è vero me l’ha chiesto è registrato. Io gli ho risposto di no. Ma nel senso che lui non è che mi ispira quello come prima cosa. Mi ha preso più di testa che di corpo. Quindi prima vorrei altro. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso. Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono sempre stato corteggiato e invece adesso si è ribaltato tutto. Il problema è mio e non deve ricadere su di te.