Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la sesta puntata del Grande Fratello Vip 7 durante la quale non sono mancate diverse parentesi. Il programma si è aperto con la lettera di Marco Bellavia ai suoi ex coinquilini, per poi proseguire con lo scontro tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso (con tanto di cacciata dallo studio dell’ex Vippona), e poi ancora tante emozioni.

Grande Fratello Vip 7, sesta puntata: le nomination

Dopo i vari momenti non potevano mancare le consuete nomination al GF Vip 7, non prima però di conoscere i preferiti scelti dai Vipponi e che sono stati quindi immuni: Daniele Da Moro, Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Amaurys Perez (scelto da Orietta Berti) e Nikita Pelizon (scelta da Sonia Bruganelli).

Spazio alle nomination palesi, durante le quali Gegia è stata super nominata. Ecco quali sono stati i nomi dei concorrenti:

Attilio Romita ha nominato Wilma Goich

George Ciupilan ha nominato Gegia

Antonella Fiordelisi ha nominato Gegia

Antonino Spinalbese ha nominato Gegia

Pamela Prati ha nominato Gegia

Alberto De Pisis ha nominato Gegia

Giaele De Donà ha nominato Gegia

Gegia ha nominato Antonella

Patrizia Rossetti ha nominato Pamela

Wilma ha nominato Giaele

Edoardo Donnamaria ha nominato Gegia

Luca Salatino ha nominato Giaele

Daniele ha nominato Gegia

Carolina ha nominato Giaele

Charlie ha nominato Giaele

Amaurys ha nominato Edoardo

Cristina ha nominato Gegia

Nikita ha nominato Alberto

Elenoire ha nominato Attilio

I nominati della sesta serata del Grande Fratello Vip quindi sono stati: Gegia, Giaele, Alberto, Antonella, Attilio, Pamela e Wilma. Il prossimo televoto dovrebbe essere eliminatorio dal momento che si voterà per chi salvare.