Sara Manfuso, dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, si è palesata in studio per cercare di chiarirsi con Alfonso Signorini e spiegare il vero motivo della sua uscita di scena.

Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, Giovanni Ciacci le ha distrattamente sfiorato il lato B, ironizzando sulla simulazione di una violenza sessuale. Sara Manfuso ha riso dell’accaduto evidenziando la scena:

Eh ma adesso guarda domani… urlerò: ‘mi ha toccato il cul*’, si simuliamo. Mio marito geloso? Ma no! Poi fuori di qui facciamo una cena tutti insieme.



Fuori dalla Casa e, dopo aver evidentemente letto l’indignazione social, ha cercato di rimediare svelando il presunto motivo della sua uscita di scena:

Sono stata in passato vittima di violenza sessuale e sono entrata senza mettermi un’etichetta, volevo farmi conoscere per quella che ero. C’è stato un episodio in cui Giovanni mi ha toccato il cu*o e mi ha detto: ‘Simuliamo la violenza sessuale’. Nessuno mi ha convocata, nessuno ha capito che dietro quel gesto c’era vergogna.