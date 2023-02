Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati nuovamente. E mentre lei soffre del distacco, lui sembra più tranquillo tanto da avvicinarsi (in modo sospetto) alla sua amica spartana Nicol Murgia (facendo vociferare non poco il web).

Antonella ieri si è confidata con gli amici Persiani ed ha pianto sotto le coperte, delusa dall’andamento delle cose in Casa: “A me solo i difetti escono”, ha confidato durante una chiacchierata con Sarah.

Pronto il sostegno dell’amica: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”.

Nel frattempo Edoardo è stato rimproverato anche da Oriana perché abbraccia tutte le ragazze della Casa con troppa veemenza.

Ed intanto, ieri sera Donnamaria ha dato la buonanotte ad Antonella e poi ha fatto delle precisazioni confidando di non meritarsi di uscire dal gioco prima della sua fidanzata.

Il suo atteggiamento altalenante continua a far arrabbiare i fan, compreso l’avvicinamento di stanotte. Per molti, infatti, Donnamaria avrebbe voluto semplicemente avere dei rapporti intimi con Antonella.

Ma non è finita qui.

Donnamaria, confidandosi con Tavassi, avrebbe detto che – finalmente – sarebbero cadute le maschere di Nikita ed Antonella.

Non Edo che dice che non si merita di uscire prima di Antonella

Mai nella storia di un gf si è sentito dire queste cose sulla presunta fidanzata MAI

Ma come potete minimamente pensare che sia innamorato di lei?

Questo per arrivare in finale venderebbe sua madre#donnalisi

