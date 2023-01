Nonostante tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ci sia stata una pubblica chiusura, i due concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono a stare lontani e, proprio dopo la diretta, un risvolto inaspettato ha riaperto i giochi.

“Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia. Mi sono sentita sola tutta la settimana, da mercoledì fino a oggi. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro”, ha affermato Antonella Fiordelisi durante la diretta.

Poi ha aggiunto:

Non doveva farlo, sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? Mi ha detto cose spregevoli. Per me è finita.

Una persona così non la voglio ora, mi può dire tutte le cattiverie che vuole. Quando ho discusso con le persone vicino a lui, non si avvicinava. Veniva da me sotto le coperte.