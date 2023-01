Le dinamiche interne al GF Vip – a partire da quelle con protagonisti Antonella e Donnamaria – stanno appassionando anche gli ex concorrenti del reality. Ne sa qualcosa Raffaello Tonon, che al GF Vip ha partecipato nel 2017.

Ex Vippone dice la sua su Antonella, Oriana e Soleil

In una recente intervista a Tvpertutti.it, Tonon, grande amico di Luca Onestini, ha detto la sua su alcuni Vipponi ed ex Vipponi. Da Antonella (e la dinamica in atto con Edoardo Donnamaria), passando per Oriana.

Ovviamente non poteva mancare un commento su Soleil Sorge, attuale opinionista, che nella precedente puntata ha avuto uno scontro intenso con il suo ex Luca Onestini:

Non ho nessun tipo di rapporto con Soleil, ci siamo attaccati più volte perché questa loro relazione è finita a causa di un suo tradimento plateale, ha sempre creato dei dissapori soprattutto da parte sua, mi ricordo che lei mi accusava di attaccarla perché fossi il migliore amico di Luca, io la attaccavo perché secondo me spesso e volentieri fa dei ragionamenti che non stanno nè in cielo nè in terra, quindi non la attaccavo perché avesse tradito Luca o avesse finito la relazione con Luca, che ritengo sia stata una benedizione di Dio per Luca… non mi aspettavo altro da lei, sarò molto sintetico. Non mi aspettavo un comportamento diverso, è esattamente il copione del suo carattere e della persona che è… c’è a chi piace e a chi no, secondo me si commenta da sola. Non ho altro da aggiungere, non mi aspettavo niente di meglio.

Raffaello è stato poi particolarmente critico nei confronti di due attuali Vippone, a partire da Antonella Fiordelisi:

La Fiordelisi non vedeva l’ora di trovare qualcuno che le cascasse ai suoi piedi, da manovrare, con il quale litigare, con il quale fare la pace, con il quale discutere o avere scene di gelosia… perché la Fiordelisi è una “navigata”, è una che ha capito (come chiunque abbia guardato la televisione e si sia dedicato a questo programma) che la dinamica di coppia è ancora una dinamica che, in quanto meno, magari non attira il pubblico, ma fa sì che si parli. Quindi è meglio che si parli perché così quando si esce qualche migliaio di euro, qualche spiccio con le copertine, li si fa. Come al solito, mi dispiace ma le donne sono assolutamente nell’accezione negativa, più furbe degli uomini… perché con Edoardo, lui tutto sommato è almeno sessualmente attratto dalle curve della procace napoletana, mentre lei lo usa esattamente per quello che serve per la dinamica del gioco, fin tanto che è lì dentro.

Tonon non tollererebbe però neppure Oriana Marzoli: