Donnamaria ‘minaccia’ Giulia Salemi, l’avvertimento: “Stai attenta che se mi inc*zzo…”, lei interviene in modo epico

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi avrebbero ritrovato l’armonia di un tempo dopo l’ennesima crisi culminata con la fine della loro relazione. Ieri notte la coppia ha commentato scherzosamente la ship dei Donnalisi e durante questo scambio Antonella ha stuzzicato Edoardo tirando in ballo i tweet pro coppia letti da Giulia Salemi durante l’ultima puntata.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: lui manda un messaggio a Giulia Salemi

Tra una coccola ed un’altra, i Donnalisi sembrano aver ritrovato un po’ di serenità ma dopo aver tirato in ballo Giulia Salemi e i tweet pro coppia, Donnamaria avrebbe avuto una reazione inaspettata.

L’influencer ha scherzato con il volto di Forum ritenendo che, secondo quanto emerso dalle parole di Giulia in puntata, i Donnalisi sarebbero divisi a metà tra i due, ma la maggior parte farebbe il tifo per lei, compresa la stessa Salemi. A sorprendere è stata la reazione di Donnamaria che si è rivolto con aria minacciosa direttamente alla ‘bastard* col tablet’:

Stai attenta Giulia Salemi. Stai attenta Salemi, che qua è un’attimo che uno sbrocca. Poi quando mi inc*zzo, se bevo un pochettino, poi le cose non me le tengo più. Giulietta Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio alla polizia. Diciamo così!

Ovviamente su Twitter c’è chi ha ironizzato non solo per il fatto che Antonella abbia pensato che Giulia sia dalla sua parte, ma anche per le minacce più o meno velate, seppur ironiche, di Donnamaria. Giulia avrà modo di replicare il prossimo lunedì? Intanto lo ha fatto su Twitter:

Nelluzza crede che Giulia Salemi sia dalla sua parte …

Questi sono i danni che fanno gli autori vedete?

Le fanno leggere solo i tweet pro doc. e lei con questa visione distorta della realtà si gasa sempre di più #gfvippic.twitter.com/1b5EeJdv0p — ꪮꫝ ❤️‍ (@RoshIsHere_) January 6, 2023