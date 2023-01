Soleil Sorge “on fire”. La conduttrice del GF Vip Party, ha parlato di recente di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, la concorrente più discussa di questa attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Così come ha notato i colleghi di Biccy.it, ed ha ripreso anche la pagina Instagram Pipol TV, Soleil Sorge non si è lasciata scappare una bella frecciatina nel corso del GF Vip Party dello scorso lunedì sera.

La Sorge è stata critica per le accuse che ha mosso al suo ex fidanzato Luca Onestini e, proprio a tal proposito, ha svelato il motivo del suo atteggiamento:

Oggi commenterò dei gossip su me stessa. Non ero così contro Luca, sono stata pure troppo gentile. Ho difeso Nikita Pelizon, ma non sono di parte. Anche perché non sono l’unica, l’80% di voi la pensa come me. Credo di essere stata fin troppo oggettiva.